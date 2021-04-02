Главу Чечни Размзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. Он якобы бы установил и поддерживает в течение 15 лет мир в исторически сложном чеченском крае.

Какие еще курьезные события произошли в России за 2 апреля 2021 года – в программе.

Интересно Вести Кремля Депутаты России раскритиковали песню для Евровидения

Драка российских лыжников

Российские лыжники Владислав Афанасьев и Антон Быков подрались. Это случилось уже после финиша полуфинала командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам. Спортсмен ударил другого ногой, а тот ответил ему ударом палкой.

Пес украл микрофон

Российская журналистка рассказывала о погоде в прямом эфире. Однако пес украл у корреспондентки микрофон из рук и начал убегать. Оператор не растерялся и продолжил снимать то, как девушка пыталась догнать животное.

К теме Пес в прямом эфире выхватил у журналистки микрофон: смешное видео

Метафора от Сергея Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил США с "главным хулиганом во дворе". По его словам, Россия вроде бы не ищет конфронтации, но готова себя защитить. Он заверил, что Владимир Путин якобы готов к сотрудничеству с Америкой.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск "Вести Кремля" за 2 апреля: смотрите видео