Главу Чечні Размзана Кадирова висунили на Нобелівську премію миру 2021 року. Він начебто встановив й підтримує протягом 15 років мир в історично складному чеченському краї.

Які ще курйозні події відбулись у Росії за 2 квітня 2021 року – у програмі.

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Бійка російських лижників

Російські лижники Владислав Афанасьєв і Антон Биков побились. Це трапилось вже після фінішу півфіналу командного спринту на чемпіонаті Росії з лижних гонок. Спортсмен вдарив іншого ногою, а той відповів йому ударом палицею.

Пес викрав мікрофон

Російська журналістка розповідала про погоду у прямому ефірі. Однак пес викрав у кореспондентки мікрофон з рук й почав втікати. Оператор не розгубився й продовжив знімати те, як дівчина намагалась наздогнати тварину.

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Метафора від Сергія Лаврова

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв США з "головним хуліганом у дворі". За його словами, Росія начебто не шукає конфронтації, але готова себе захистити. Він запевнив, що Володимир Путін нібито готовий до співпраці з Америкою.

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Повний випуск "Вєсті Кремля" за 2 квітня: дивіться відео