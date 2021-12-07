Вести Кремля: какой человек заразил россиян Дельтой

В России сообщили, что 90% всех инфицированных штаммом коронавируса Дельта, заразились от одного человека. Вирус имеет индийское происхождение и вспыхнул в России весной 2021 года.

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Из книги для подростков в России вырезали страницы, где рассказывали о трансгендерных людях. Заявляют, что этого не существует.

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В России решили посчитать по новому критерию граждан, живущих за чертой бедности. Их количество по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 2,8 миллиона человек.

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