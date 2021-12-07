Вести Кремля: какой человек заразил россиян Дельтой
7 декабря 2021 , 23:33Читати новину українською
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
В России сообщили, что 90% всех инфицированных штаммом коронавируса Дельта, заразились от одного человека. Вирус имеет индийское происхождение и вспыхнул в России весной 2021 года.
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 7 декабря – читайте далее.
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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 7 декабря: смотрите видео