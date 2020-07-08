В выпуске программы "Вести Кремля" за 8 июля – Канье Уэст заявил, что идет на выборы США, не сказав, от какой партии. Пазл начинает складываться. Ведь на фоне антирасистских протестов кто еще лучше темнокожего рэпера оттянет на президентских выборах голоса у демократов? Бразилия – вторая по количеству больных COVID-19. До определенных событий власть отказывалась от жесткого карантина, но не теперь

Также в выпуске "Вести Кремля" на канале 24: На России будут бороться за культуру в интернете.