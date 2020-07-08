У випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 липня – Каньє Вест заявив, що піде на вибори США, але не сказав, від якої партії. Але пазл починає складатися. Бо на тлі антирасистських протестів, хто ще краще темношкірого репера відтягне на президентських виборах голоси в демократів? Бразилія – друга за кількістю хворих на COVID-19. До певних подій влада відмовлялася від жорсткого карантину, але не тепер.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: На Росії боротимуться за культуру в інтернеті.