О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 29 октября – читайте дальше.
Интересно Вести Кремля: Россиянам запретили производить каменные топоры
Шило на мыло
Террористы "Талибана" попросили Россию обеспечить поставку в Афганистан российской вакцины от коронавируса "Спутник V", хотя раньше они запрещали прививаться. Однако пока неизвестно, чем именно талибы за это будут платить.
Российский "рокетмен"
У директора Росгвардии Виктора Золотова появилась возможность стать настоящим российским "рокетменом". Все потому, что там решили закупить противотанковые ракеты.
Жириновский подал иск против себя
Владимир Жириновский подал в суд на одного из депутатов Госдумы, обидевшись на свои же слова. Речь идет о Валерии Рашкине, который их процитировал. Теперь Жириновский требует признать свои слова ненастоящими, ведь они якобы портят его деловую репутацию.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 29 октября: смотрите видео