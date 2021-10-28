О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 28 октября – узнайте в программе.

Интересно Вести Кремля: дочь Пескова призвала изменить российский закон об "иноагентах"

Наказание за "оскорбление" СССР

В российской Госдуме придумали, как наказывать за отождествление роли СССР и нацистской Германии. Речь идет о штрафе или 15 сутках лишения свободы. Штрафы для должностных лиц составят от 1 до 4 тысяч рублей, для юридических – от 10 до 50 тысяч.

Кризис из-за криптовалюты

В 2020 году Казахстан вошел в топ-5 стран по уровню развития криптовалютного майнинга. Однако в 2021 году в стране прогнозируют серьезный энергокризис из-за развития майнинга. Российская компания планирует уже с ноября начать туда поставки электроэнергии.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 28 октября: смотрите видео