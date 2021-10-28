Про інші курйозні події, які сталися у Росії станом на 28 жовтня – дізнайтеся в програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Дочка Пєскова закликала змінити російський закон про "іноагентів"

Покарання через "образу" СРСР

У російській Держдумі вигадали, як карати за ототожнення ролі СРСР та нацистської Німеччини. Мовиться про штраф або 15 діб позбавлення волі. Штрафи для посадових осіб становитимуть від 1 до 4 тисяч рублів, для юридичних – від 10 до 50 тисяч.

Криза через криптовалюту

У 2020 році Казахстан увійшов до топ-5 країн за рівнем розвитку криптовалютного майнінгу. Однак у 2021 році в країні прогнозують серйозну енергокризу через розвиток майнінгу. Російська компанія планує вже з листопада розпочати туди постачання електроенергії.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 28 жовтня: дивіться відео