Про інші курйозні події, які сталися у Росії станом на 29 жовтня – читайте далі.
Цікаво Вєсті Кремля: Росіянам заборонили виробляти кам'яні сокири
Шило на мило
Терористи "Талібану" попросили Росію забезпечити поставлення в Афганістан російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", хоча раніше вони забороняли робити щеплення. Однак поки невідомо, чим саме таліби за це платитимуть.
Російський "рокетмен"
У директора Росгвардії Віктора Золотова з'явилася можливість стати справжнім російським "рокетменом". Усе через те, що там вирішили закупити протитанкові ракети.
Жиріновський подав позов проти себе
Володимир Жиріновський подав у суд на одного з депутатів Держдуми, образившись на свої ж слова. Мовиться про Валерія Рашкіна, який їх процитував. Тепер Жиріновський вимагає визнати свої слова несправжніми, адже вони начебто псують його ділову репутацію.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 29 жовтня: дивіться відео