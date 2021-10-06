Вести Кремля: Киселев – сказочник детского политического канала

В России уже несколько лет говорят о создании детского политического канала. Этого так и не происходит, хоть и выделяют на инициативу миллионы.

Какие еще курьезные события произошли в России и Беларуси по состоянию на 4 октября – узнайте в программе.

Интересно Вести Кремля: в России по-своему отреагировали на Pandora Papers

Извинения в Чечне

В Чечне власти считают, что за плохие поступки, снятые на камеру, нужно извиняться также на камеру. Такую практику хотят ввести на постоянной основе. В Кремле никак не прокомментировали инициативу.

Скандальный поцелуй комиков

На российском телевидении в эфире одной из развлекательных программ произошел скандал. Поцеловались 2 комика. В Кремле возмутились и требуют, чтобы те несли наказание.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 6 октября: смотрите видео