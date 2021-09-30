Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на 30 сентября – узнайте в программе.
Обратите внимание Вести Кремля: Путин уменьшил российским школьникам количество контрольных
Russia Today заблокировали
YouTube удалил канал немецкой редакции пропагандистского издания Russia Today. Российское СМИ, по информации пресс-службы Google, распространяло лживую информацию относительно коронавируса.
Священник освятил аниме-магазин
В Воронежской области России священник освятил аниме-магазин. Русская православная церковь отреагировала – там даже рассказали, можно ли было это делать.
Жириновский взялся за ссылку
Скандальный российский депутат Владимир Жириновский предложил возобновить "ссылку в Сибирь". Такую идею он озвучил Владимиру Путину.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 30 сентября: смотрите видео