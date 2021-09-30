Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на 30 сентября – узнайте в программе.

Обратите внимание Вести Кремля: Путин уменьшил российским школьникам количество контрольных

Russia Today заблокировали

YouTube удалил канал немецкой редакции пропагандистского издания Russia Today. Российское СМИ, по информации пресс-службы Google, распространяло лживую информацию относительно коронавируса.

Священник освятил аниме-магазин

В Воронежской области России священник освятил аниме-магазин. Русская православная церковь отреагировала – там даже рассказали, можно ли было это делать.

Жириновский взялся за ссылку

Скандальный российский депутат Владимир Жириновский предложил возобновить "ссылку в Сибирь". Такую идею он озвучил Владимиру Путину.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 30 сентября: смотрите видео