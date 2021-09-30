Які ще курйозні події сталися в Росії станом на 30 вересня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Вєсті Кремля: Путін зменшив російським школярам кількість контрольних

Russia Today заблокували

YouTube видалив канал німецької редакції пропагандистського видання Russia Today. Російське ЗМІ, за інформацією пресслужби Google, поширювало брехливу інформацію щодо коронавірусу.

Священник освятив аніме-магазин

У Воронезькій області Росії священник освятив аніме-магазин. Російська православна церква відреагувала – там навіть розповіли, чи можна було це робити.

Жиріновський взявся за заслання

Скандальний російський депутат Володимир Жиріновський запропонував відновити "заслання до Сибіру". Таку ідею він озвучив Володимиру Путіну.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 30 вересня: дивіться відео