Які ще події сталися в Росії станом на 28 вересня – у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Путіна ледь не атакували його друзі-олені

Вакцинованим "Супутником V" заборонять в'їзд до США

Сполучені Штати Америки планують заборонити в'їзд для іноземців, які щепилися від COVID-19 російською вакциною "Супутник V". Згідно з новими правилами, до країни можуть в'їжджати лише особи, щеплені низкою препаратів, серед яких немає російського.

В Іспанії розмістили банери з "меню російських повій"

На вулицях Іспанії розмістили банери, покликані привернути увагу людей до проблеми проституції. На зображеннях було розміщено "меню російських повій". У російському посольстві назвали такі плакати провокаційними і закликали негайно їх прибрати.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 28 вересня: дивіться відео