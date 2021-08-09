Подробнее о других курьезах, которые произошли в России и Беларуси за понедельник, 9 августа – узнайте в программе.

Интересно Вести.UA: Лукашенко собирается в украинские президенты

Рогозин борется с кражами

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин стал радикальным борцом с кражами. Он планирует возвращать смертную казнь из-за того, что, мол, грабят у безопасности России.

Шойгу хочет застроить Сибирь

Министр обороны России Сергей Шойгу завил, что пора застраивать Сибирь. В частности он хочет открыть там 5 научно-промышленных, экономических городов с населением примерно 500 тысяч – миллион человек.

Из школьной программы изымают книги

Из белорусской школьной программы изъяли книги Александра Солженицына, Владимира Набокова и Светланы Алексеевич. Понятно, что это – только начало.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 9 августа 2021: смотрите видео