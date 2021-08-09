Детальніше про інші курйози, які відбулися у Росії та Білорусі за понеділок, 9 серпня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Лукашенко збирається в українські президенти

Рогозін бореться із крадіжками

Очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін став радикальним борцем із крадіжками. Він планує повертати смертну кару через те, що, мовляв, грабують у безпеки Росії.

Шойгу хоче забудувати Сибір

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу завив, що настав час забудовувати Сибір. Зокрема він хоче відкрити там 5 науково-промислових, економічних міст з населенням приблизно 500 тисяч – мільйон осіб.

Зі шкільної програми вилучають книги

З білоруської шкільної програми вилучили книги Олександра Солженіцина, Володимира Набокова та Світлани Алексієвич. Зрозуміло, що це – тільки початок.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 9 серпня 2021 року: дивіться відео