Какие еще события произошли в России и мире по состоянию на среду, 16 июня – в программе.

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В Венгрии запретили в школах "ЛГБТ-пропаганду"

В Венгрии приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах. В Human Rights Watch считают, что это может способствовать насилию и другим формам преследования ЛГБТ-молодежи.

В России чиновник пытался вызвать дождь

Секретарь регионального отдела "Единой России" Александр Ильтяков в Кургане пытался вызвать дождь для сельских территорий. Таким образом он хотел спасти регион от засухи. Соответствующее видео чиновник выложил в своем телеграм-канале.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 16 июня: смотрите видео