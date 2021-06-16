Які ще події трапилися в Росії та світі станом на середу, 16 червня – у програмі.

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В Угорщині заборонили у школах "ЛГБТ-пропаганду"

В Угорщині ухвалили закон про заборону "гей-пропаганди" в школах. У Human Rights Watch вважають, що це може сприяти насильству та іншим формам переслідування ЛГБТ-молоді.

В Росії чиновник намагався викликати дощ

Секретар регіонального відділу "Единой России" Олександр Ільтяков у Кургані намагався викликати дощ для сільських територій. Таким чином він хотів врятувати регіон від посухи. Відповідне відео чиновник виклав у своєму телеграм-каналі.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 16 червня: дивіться відео