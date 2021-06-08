Какие еще события случились в Беларуси и России по состоянию на вторник, 8 июня – в программе.

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Глава "Роскосмоса" пожаловался на санкции Запада

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о трудностях, которые возникли у него после введения Западом персональных санкций. Ограничения против него ввели еще в 2014 году. В то же время чиновник уверен: национальную экономику нужно развивать, несмотря на любые ограничительные меры.

В России устроили проверку в военкоматах

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из военкоматов Москвы. Главу ведомства возмутило то, что в помещении не было компьютеров. "Вы что, как партизаны, письма в дупла закладываете? Что это за работа такая", – заявил он.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 8 июня: смотрите видео