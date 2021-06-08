Які ще події трапилися в Білорусі й Росії станом на вівторок, 8 червня – у програмі.

До теми У день вторгнення СРСР у Польщу: Лукашенко запровадив у Білорусі День народної єдності

Глава "Роскосмосу" поскаржився на санкції Заходу

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін розповів про труднощі, які виникли в нього після введення Заходом персональних санкцій. Обмеження проти нього ввели ще у 2014 році. Водночас посадовець впевнений, національну економіку потрібно розвивати, попри будь-які обмежувальні заходи.

В Росії влаштували перевірку у військкоматах

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийшов з раптовою перевіркою в один з військкоматів Москви. Главу відомства обурило те, що в приміщенні не було комп'ютерів. "Ви що, як партизанив листи в дупла закладаєте? Що це за робота така", – заявив він.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 8 червня: дивіться відео