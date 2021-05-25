Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на вторник, 25 мая – читайте далее.

К теме Не наши методы, – ХАМАС отрицает минирование самолета, в котором летел Протасевич

Против Навального открыли третье дело

Ко всем делам, которые возбудили против российского оппозиционера Алексея Навального, добавили еще третье. Речь идет об оскорблении судьи Веры Акимовой.

Сотрудники МВД присылали приглашения со ртутью

Сотрудники краснодарского министерства внутренних дел рассылали иностранным дипломатам ртуть в приглашениях на мероприятие "Подари частицу земли Крыма". Им назначили до 17 лет колонии.

Шутка с "Лебединым озером" в Дагестане

В сети появилось видео, на котором ученики лицея в образах балерин исполняли шуточный танец из "Лебединого озера". Общество Дагестана не оценило такой юмор. Некоторые граждане страны назвали танец неприличным и противоречащим религии.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 25 мая 2021 года: смотрите видео