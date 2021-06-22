Вести Кремля: Лукашенко назвал себя "глюкозой для взрослых"

Александр Лукашенко во время посещения больниц назвал себя "глюкозой для взрослых". Таким образом самопровозглашенный президент Беларуси решил подбодрить и развеселить больного мальчика.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России и Беларуси по состоянию на вторник, 22 июня – в программе.

Предварительный выпуск Вєсті Кремля. Слівкі: Ким Чен Ин виступив проти музики K-pop

Путин изменил мнение о Байдене

Президент России Владимир Путин заявил, что образ президента США Джо Байдена, который рисуют СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. Путин заверил, что Байден – профессионал. По его словам, нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего не пропустить.

В Беларуси может появиться нацистский флаг

Министерство внутренних дел Беларуси предложило приравнять бело-красно-белый флаг к нацистскому. Соответствующий документ уже согласовывают. Режим Лукашенко считает, что этот флаг и лозунг "Живе Беларусь" опасны для общества.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 22 июня: смотрите видео