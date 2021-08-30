О других курьезах, которые произошли в России за 30 августа – узнавайте в программе.

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Сигала хотят оштрафовать

В США хотят взыскать более 200 тысяч долларов с актера Стивена Сигала. Этим занимается комиссия по ценным бумагам и биржам. Поводом для этого стало сокрытие вознаграждения, полученного Сигалом за рекламу первичного размещения цифрового токена.

Отмена выступления Rammstein

Выступление лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна в Твери не состоится. Музыканту не позволили участвовать в концерте, а также пригрозили привлечением к административной и уголовной ответственности. Все якобы из-за антикоронавирусных ограничений.

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