Про інші курйози, які відбулися у Росії за 30 серпня – дізнавайтесь у програмі.
До теми Знову говорив про недовіру: Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності
Сігала хочуть оштрафувати
У США хочуть стягнути понад 200 тисяч доларів з актора Стівена Сігала. Цим займається Комісія з цінних паперів і бірж. Приводом для цього стало приховування винагороди, отриманої Сігалом за рекламу первинного розміщення цифрового токена.
Скасування виступу Rammstein
Виступ лідера групи Rammstein Тілля Ліндеманна у Твері не відбудеться. Музиканту не дозволили брати участь в концерті, а також пригрозили притягненням до адміністративної та кримінальної відповідальності. Все нібито через антикоронавірусні обмеження.
Випуск програми "Вєсті Кремля" за 30 серпня: дивіться відео