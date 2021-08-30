Про інші курйози, які відбулися у Росії за 30 серпня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Знову говорив про недовіру: Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності

Сігала хочуть оштрафувати

У США хочуть стягнути понад 200 тисяч доларів з актора Стівена Сігала. Цим займається Комісія з цінних паперів і бірж. Приводом для цього стало приховування винагороди, отриманої Сігалом за рекламу первинного розміщення цифрового токена.

Скасування виступу Rammstein

Виступ лідера групи Rammstein Тілля Ліндеманна у Твері не відбудеться. Музиканту не дозволили брати участь в концерті, а також пригрозили притягненням до адміністративної та кримінальної відповідальності. Все нібито через антикоронавірусні обмеження.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 30 серпня: дивіться відео