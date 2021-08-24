Александр Лукашенко также решил вспомнить о сотрудничестве Украины и Беларуси и о свободолюбии украинского народа.
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Лукашенко рассказал о долгом пути Украины к независимости
Самопровозглашенный белорусский лидер отметил, что именно несгибаемая воля помогла украинскому народу обрести независимость в долгой и изнурительной борьбе.
Однако, по его мнению, сейчас в Украине царят недоверие, конкуренция и противостояние. Несмотря на то, Лукашенко уверяет, что украинцы и белорусы смогут сохранить взаимоуважение, высокий уровень сотрудничества и поддержку.
В современных сложных условиях, когда царят глобальное недоверие, конкуренция и противостояние, я хочу выразить уверенность, что мудрость, благоразумие и предусмотрительность, присущие украинскому народу, помогут нашим странам сохранить традиционное взаимоуважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества,
– сказал Лукашенко.
Последние заявления Лукашенко относительно Украины:
- 9 августа на пресс-конференции в честь годовщины президентских выборов и начала протестов в Беларуси, Александр Лукашенко созвал большую пресс-конференцию. На ней он сделал ряд скандальных заявлений относительно Украины.
- Лукашенко считает, что благодаря Минску на Донбассе прекратилась война, а в массовых протестах белорусов обвинил украинцев. Также он добавил, что сейчас Украина перебрасывает в Беларусь боевиков.
- Кроме того, белорусский диктатор заявил, что признает Крым российским, когда "последний российский олигарх начнет поставлять туда свою продукцию".
- Александр Лукашенко пообещал до конца 2021 года выдать белорусское гражданство всем украинцам, проживающим на территории страны.
- Самопровозглашенный президент Беларуси также заявил о возможности перейти украинскую границу, чтобы "сделать Украину украинской".
- Также он заявил, что если бы они с Путиным захотели, то "поставили бы Украину на колени за два дня".