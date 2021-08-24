Александр Лукашенко также решил вспомнить о сотрудничестве Украины и Беларуси и о свободолюбии украинского народа.

Обратите внимание "Нет силы, которая бы могла покорить вас": мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости

Лукашенко рассказал о долгом пути Украины к независимости

Самопровозглашенный белорусский лидер отметил, что именно несгибаемая воля помогла украинскому народу обрести независимость в долгой и изнурительной борьбе.

Однако, по его мнению, сейчас в Украине царят недоверие, конкуренция и противостояние. Несмотря на то, Лукашенко уверяет, что украинцы и белорусы смогут сохранить взаимоуважение, высокий уровень сотрудничества и поддержку.

В современных сложных условиях, когда царят глобальное недоверие, конкуренция и противостояние, я хочу выразить уверенность, что мудрость, благоразумие и предусмотрительность, присущие украинскому народу, помогут нашим странам сохранить традиционное взаимоуважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества,

– сказал Лукашенко.

Последние заявления Лукашенко относительно Украины: