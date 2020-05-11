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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Вести Кремля: Лукашенко задумал победить коронавирус. Безусый Гитлер

Вести Кремля - Читати новину українською

В выпуске программы "Вести Кремля" за 11 мая – в Беларуси состоялся парад в лучших традициях. Сначала с трибуны Лукашенко сказал то, что примерно всегда говорит Путин. Затем колонны тяжелой техники отдали память дедам. А главное – ни одной маски. На сайт Ростовского полка негаданно-нежданно вернулся Генрих Гиммлер – соратник фюрера.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:

Упражнения на гвоздях для ветеранов.

Автор: Юрий Гаврищак
Теги: Александр Лукашенко Новости России Вести Кремля
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