Вести Кремля: Лукашенко задумал победить коронавирус. Безусый Гитлер

В выпуске программы "Вести Кремля" за 11 мая – в Беларуси состоялся парад в лучших традициях. Сначала с трибуны Лукашенко сказал то, что примерно всегда говорит Путин. Затем колонны тяжелой техники отдали память дедам. А главное – ни одной маски. На сайт Ростовского полка негаданно-нежданно вернулся Генрих Гиммлер – соратник фюрера.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Упражнения на гвоздях для ветеранов.