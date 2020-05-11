Вести Кремля: Лукашенко задумал победить коронавирус. Безусый Гитлер
В выпуске программы "Вести Кремля" за 11 мая – в Беларуси состоялся парад в лучших традициях. Сначала с трибуны Лукашенко сказал то, что примерно всегда говорит Путин. Затем колонны тяжелой техники отдали память дедам. А главное – ни одной маски. На сайт Ростовского полка негаданно-нежданно вернулся Генрих Гиммлер – соратник фюрера.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Упражнения на гвоздях для ветеранов.
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