У випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 травня – в Білорусі відбувся парад в найкращих традиціях. Спочатку з трибуни Лукашенко сказав те, що приблизно завжди говорить Путін. Потім колони важкої техніки віддали пам'ять дідам. А головне – жодної маски. На сайті ростовського полку негадано-неждано повернувся Генріх Гіммлер – соратник фюрера.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Вправи на цвяхах задля ветеранів.