Вєсті Кремля: Лукашенко задумав перемогти коронавірус. Безвусий Гітлер
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 травня – в Білорусі відбувся парад в найкращих традиціях. Спочатку з трибуни Лукашенко сказав те, що приблизно завжди говорить Путін. Потім колони важкої техніки віддали пам'ять дідам. А головне – жодної маски. На сайті ростовського полку негадано-неждано повернувся Генріх Гіммлер – соратник фюрера.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Вправи на цвяхах задля ветеранів.
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