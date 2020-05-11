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Вєсті Кремля: Лукашенко задумав перемогти коронавірус. Безвусий Гітлер

Вєсті Кремля -

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 травня – в Білорусі відбувся парад в найкращих традиціях. Спочатку з трибуни Лукашенко сказав те, що приблизно завжди говорить Путін. Потім колони важкої техніки віддали пам'ять дідам. А головне – жодної маски. На сайті ростовського полку негадано-неждано повернувся Генріх Гіммлер – соратник фюрера.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

Вправи на цвяхах задля ветеранів.

Автор: Юрій Гаврищак
Теги: Олександр Лукашенко Новини Росії Вєсті Кремля
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