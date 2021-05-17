В исправительной колонии Новосибирска установили красные телефонные будки, которые похожи на те, которыми славится Лондон. Однако есть подозрение, что колонию готовят Алексею Навальному, который не может смириться со своей.

Какие еще события произошли в России по состоянию на понедельник, 17 мая – читайте далее.

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В Шойгу проснулось творчество

В Москве состоялся благотворительный аукцион "Творчество ради жизни". Представил на нем работу и глава Минобороны России Сергей Шойгу. Кроме того, Шойгу сообщил о привлечении старообрядцев к подготовке спецвойск.

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Есть люди в России, которые серьезно обвиняют оппозиционера Алексея Навального в стрельбе в казанской школе. Губернатор Свердловской области заявил, мол, 19-летний преступник Ильназ Галявиев был волонтером в штабе Навального.

Обратите внимание В России казанского стрелка назвали "волонтером" штаба Навального

Госдума хочет создать отряд "интернет-дружинников"

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Новые подозрения российских СМИ относительно сигарет

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