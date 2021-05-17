Вести Кремля: Навальному готовят "кусок Лондона" в колонии
В исправительной колонии Новосибирска установили красные телефонные будки, которые похожи на те, которыми славится Лондон. Однако есть подозрение, что колонию готовят Алексею Навальному, который не может смириться со своей.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Какие еще события произошли в России по состоянию на понедельник, 17 мая – читайте далее.
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Обратите внимание В России казанского стрелка назвали "волонтером" штаба Навального
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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 17 мая: смотрите видео
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