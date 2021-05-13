У Мурманській області по школах розіслали форму, куди потрібно вносити учнів, схильних до порушення дисципліни. Серед причин включення в список – участь в протестах за Навального, "волелюбність", "невизнання авторитету", використання мату.

Які ще події відбулись в Росії станом на четвер, 13 травня – читайте далі.

Цікаво Вєсті Кремля: Росія заявила про "потужний санітарний щит"

Ядерний "Зевс"

Космічний ядерний буксир "Зевс" з енергодвигунною установкою мегаватного класу тепер буде захищати російське небо. Його збираються використовувати в системі протиповітряної оборони.

Квазіреспубліки на окупованих територіях

У склад Російської Федерації окуповані землі не увійшли, але гроші на утримання бойовиків йдуть колосальні. За приблизними оцінками, бюджет так званих невизнаних республік "ДНР" і "ЛНР" залежить від Росії мінімум на 80%. При цьому одні тільки пенсії вони щомісяця виплачують на суму понад 2,6 мільярда рублів.

Росія виготовлятиме вакцину AstraZeneca

Російська компанія "Р-Фарм" виготовлятиме на експорт вакцину AstraZeneca. Першу партію вакцини планують виготовити протягом червня. У Росії вакцину не продаватимуть, повідомив гендиректор компанії-виробника Василь Ігнатьєв.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 13 травня: дивіться відео