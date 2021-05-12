Вести Кремля: Россия заявила о "мощном санитарном щите"
Глава российского правительства Михаил Мишустин заверил, что политики приступили к созданию "мощного санитарного щита" России. Именно о нем Владимир Путин говорил в своем послании. Почему щит решили строить только на второй год пандемии – неизвестно.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Какие еще события произошли в России по состоянию на среду, 12 мая – читайте дальше.
Предыдущий выпуск Вести Кремля: Кадыров требует извинений от Израиля за столкновения с палестинцами
Twitter и казанский стрелок
Российские власти снова связали трагические события в стране с "дурным влиянием" Америки. На этот раз обвинили именно соцсеть Twitter, ведь якобы именно там казанский стрелок Ильназ Галявиев научился собирать бомбу.
Наркотики в российской армии
Министр обороны России Сергей Шойгу сделал заявление, что насмешило пользователей соцсетей. Он сказал, что важно не допускать в армию лиц, имеющих в прошлом опыт употребления наркотиков.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 12 мая: смотрите видео
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