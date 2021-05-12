Глава російського уряду Михайло Мішустін запевнив, що політики приступили до створення "потужного санітарного щита" Росії. Саме про нього Володимир Путін говорив у своєму посланні. Чому щит вирішили будувати лише на другий рік пандемії – невідомо.

Які ще події відбулись в Росії станом на середу, 12 травня – читайте далі.

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Twitter і казанський стрілок

Російська влада знову пов'язала трагічні події в країні з "поганим впливом" Америки. Цього разу звинуватили саме соцмережу Twitter, адже нібито саме там казанський стрілок Ільназ Галявієв навчився складати бомбу.

Наркотики у російській армії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зробив заяву, яка насмішила користувачів соцмереж. Він сказав, що важливо не допускати в армію осіб, які мають у минулому досвід вживання наркотиків.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 12 травня: дивіться відео