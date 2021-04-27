Александр Лукашенко заявил, что организаторы "покушения" на его жизнь планировали выделить на все это 10 миллионов долларов. К тому же для госпереворота якобы готовилось около 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами.

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Спикер Госдумы заявил о "гене демократии" в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия обладает уникальным "геном демократии". Поэтому в стране созданы все условия для проведения демократических выборов. "Успокойтесь. У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно", – отметил он.

В Кремле хотят ввести предмет "Моя Россия" для младшей школы

В Кремле предложили ввести предмет "Моя Россия" для школьников младших классов. С таким заявлением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, дети должны больше знать о вкладе России в развитие мировой науки, техники и культуры.

Российских заключенных могут привлекать к строительству на Байкале

Правительство России обсуждает возможность привлечения заключенных к строительству инфраструктурных объектов Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Аналогичную практику использовало руководство СССР в 1930-х годах.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 27 апреля 2021: смотрите видео