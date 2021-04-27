Вести Кремля: новые подробности "покушения" на Лукашенко
Александр Лукашенко заявил, что организаторы "покушения" на его жизнь планировали выделить на все это 10 миллионов долларов. К тому же для госпереворота якобы готовилось около 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в России в течение 27 апреля – читайте далее.
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Спикер Госдумы заявил о "гене демократии" в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия обладает уникальным "геном демократии". Поэтому в стране созданы все условия для проведения демократических выборов. "Успокойтесь. У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно", – отметил он.
В Кремле хотят ввести предмет "Моя Россия" для младшей школы
В Кремле предложили ввести предмет "Моя Россия" для школьников младших классов. С таким заявлением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, дети должны больше знать о вкладе России в развитие мировой науки, техники и культуры.
Российских заключенных могут привлекать к строительству на Байкале
Правительство России обсуждает возможность привлечения заключенных к строительству инфраструктурных объектов Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Аналогичную практику использовало руководство СССР в 1930-х годах.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 27 апреля 2021: смотрите видео
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