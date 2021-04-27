Олександр Лукашенко заявив, що організатори "замаху" на його життя планували виділити на все це 10 мільйонів доларів. До того ж для держперевороту нібито готувалось близько 150 позашляховиків зі крупнокаліберними кулеметами.

Які ще курйозні події відбулись в Росії протягом 27 квітня – читайте далі.

До теми Епопея з "замахом" на Лукашенка: по білоруському телебаченню показали зізнання затриманих

Спікер Держдуми заявив про "ген демократії" в Росії

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Росія володіє унікальним "геном демократії". Відтак у країні створені всі умови для проведення демократичних виборів. "Заспокойтеся. В нашої країни є свій ген демократії. Вживлювати чужий не потрібно", – зазначив він.

У Кремлі хочуть ввести предмет "Моя Росія" для молодшої школи

У Кремлі запропонували запровадити предмет "Моя Росія" для школярів молодших класів. З такою заявою виступила віцеспікерка Держдуми Ірина Ярова. За її словами, діти мають більше знати про внесок Росії в розвиток світової науки, техніки й культури.

Російських в'язнів можуть залучати до будівництва на Байкалі

Уряд Росії обговорює можливість залучення в'язнів до будівництва інфраструктурних об'єктів Байкало-Амурської та Транссибірської магістралей. Аналогічну практику використовувало керівництво СРСР у 1930-х роках.

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