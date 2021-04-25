В ефірі білоруського телебачення продемонстрували зізнання адвоката Юрія Зенковича, політика Григорія Костусєва та журналіста Олександра Федути. Вони начебто організовували замах на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Раніше так званий потенційний державний переворот у Білорусі попередила російська Федеральна служба безпеки. Її співробітники й передали затриманих білоруським силовим органам.

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Троє затриманих визнали себе винними

Я визнаю себе винним в участі у заколоті,

– сказав Федута.

Його слова повторили і Костусєв, і Зенкович.

Федута та Зенкович начебто організували заколот

Саме Федуту та Зенковича ФСБ називає організаторами спроби заколоту. Вони начебто напрацювали цілий сценарій "кольорової революції" – з вбивством Лукашенка, захопленням ЗМІ та держбудівель. Не обійшлось і без "українського сліду" – до цього "мали долучити українських націоналістів".

Цікаво! У ФСБ також заявили, що Федута та Зенкович консультувались щодо повалення Лукашенка з представниками Польщі та США. Ба більше, Федута начебто вербував людей для американських спецслужб.

Лукашенко каже, що за його вбивство платили 10 мільйонів

Тим часом Лукашенко продовжує розповідати все більше історій про ймовірний замах на себе. Мовляв, за це платили 10 мільйонів доларів. Лише на снайпера передбачили колосальну суму – 1 мільйон в американській валюті.

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Самопроголошений глава держави поділився і можливими сценаріями нападу на себе: під час захоплення резиденції, під час атаки кортежу або на параді 9 травня.