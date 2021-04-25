Эпопея с "покушением" на Лукашенко: по белорусскому телевидению показали признания задержанных
В эфире белорусского телевидения продемонстрировали признание адвоката Юрия Зенковича, политика Григория Костусева и журналиста Александра Федуты. Они якобы организовывали покушение на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Источник:Интерфакс
Ранее так называемый потенциальный государственный переворот в Беларуси предотвратила российская Федеральная служба безопасности. Ее сотрудники и передали задержанных белорусским силовым органам.
Ранее "Устранить Лукашенко": ФСБ обнародовала записи так называемых белорусских мятежников
Трое задержанных признали себя виновными
Я признаю себя виновным в участии в мятеже,
– сказал Федута.
Его слова повторили и Костусев, и Зенкович.
Федута и Зенкович якобы организовали мятеж
Именно Федуту и Зенковича ФСБ называет организатором попытки мятежа. Они вроде бы наработали целый сценарий "цветной революции" – с убийством Лукашенко, захватом СМИ и госзданий. Не обошлось и без "украинского следа"– к этому "должны были приобщить украинских националистов".
Лукашенко говорит, что за его убийство платили 10 миллионов
Между тем Лукашенко продолжает рассказывать все больше историй о вероятном покушении на себя. Якобы за это платили 10 миллионов долларов. Только на снайпера предусмотрели колоссальную сумму – 1 миллион в американской валюте.
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Самопровозглашенный глава государства поделился и возможными сценариями нападения на себя: во время захвата резиденции, во время атаки кортежа или на параде 9 мая.
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