В эфире белорусского телевидения продемонстрировали признание адвоката Юрия Зенковича, политика Григория Костусева и журналиста Александра Федуты. Они якобы организовывали покушение на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее так называемый потенциальный государственный переворот в Беларуси предотвратила российская Федеральная служба безопасности. Ее сотрудники и передали задержанных белорусским силовым органам.

Ранее "Устранить Лукашенко": ФСБ обнародовала записи так называемых белорусских мятежников

Трое задержанных признали себя виновными

Я признаю себя виновным в участии в мятеже,

– сказал Федута.

Его слова повторили и Костусев, и Зенкович.

Федута и Зенкович якобы организовали мятеж

Именно Федуту и Зенковича ФСБ называет организатором попытки мятежа. Они вроде бы наработали целый сценарий "цветной революции" – с убийством Лукашенко, захватом СМИ и госзданий. Не обошлось и без "украинского следа"– к этому "должны были приобщить украинских националистов".

Интересно! В ФСБ также заявили, что Федута и Зенкович консультировались по свержению Лукашенко с представителями Польши и США. Более того, Федута вроде бы вербовал людей для американских спецслужб.

Лукашенко говорит, что за его убийство платили 10 миллионов

Между тем Лукашенко продолжает рассказывать все больше историй о вероятном покушении на себя. Якобы за это платили 10 миллионов долларов. Только на снайпера предусмотрели колоссальную сумму – 1 миллион в американской валюте.

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Самопровозглашенный глава государства поделился и возможными сценариями нападения на себя: во время захвата резиденции, во время атаки кортежа или на параде 9 мая.