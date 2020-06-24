В выпуске программы "Вести Кремля" за 24 июня – сегодня в Москве состоялся парад по случаю 75 годовщины победы. И ни отсутствие большинства приглашенных мировых лидеров, ни жара не помешали Путину насладиться масштабным действом. Даже выпустили документальный фильм, как раз изучили основы монтажа. В России природа очистилась настолько, что вернулся даже Кашпировский.

Также в программе "Вести Кремля" на 24 канале: Трамп придумал новое название штампу коронавируса. Пропаганда за поправки в конституцию РФ.