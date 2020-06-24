У випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 червня – сьогодні в Москві відбувся парад з нагоди 75 річниці перемоги. І ні відсутність більшості запрошених світових лідерів, ні спека не завадили Путіну насолодитися масштабним дійством. Навіть випустили документальний фільм, якраз вивчили основи монтажу. На Росії природа очистилась настільки, що повернувся навіть Кашпіровський.

Також у програмі "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Трамп придумав нову назву штампу коронавірусу. Пропаганда за поправки у конституцію РФ.