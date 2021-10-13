Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на 13 октября – узнайте в программе.

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Эмигранты возвращаются

В России Министерствам иностранных и внутренних дел поручили важную миссию. Те должны вернуть домой полмиллиона эмигрантов. Для этого даже создадут временные выездные группы.

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Разрисованная ракета

Ракету-носитель "Союз" раскрасили элементами хохломской росписи. Это сделали в честь юбилея Нижнего Новгорода. Расписывать ракеты ранее предложил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 13 октября: смотрите видео