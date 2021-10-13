Які ще курйозні події сталися в Росії станом на 13 жовтня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Російський катер назвали іменем бойовика

Емігранти повертаються

У Росії Міністерствам закордонних та внутрішніх справ доручили важливу місію. Ті повинні повернути додому пів мільйона емігрантів. Для цього навіть створять тимчасові виїзні групи.

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Розмальована ракета

Ракету-носій "Союз" розфарбували елементами хохломського розпису. Це зробили на честь ювілею Нижнього Новгорода. Розписувати ракети раніше запропонував глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 13 жовтня: дивіться відео