Які ще курйозні події сталися в Росії станом на 13 жовтня – дізнайтесь у програмі.
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Емігранти повертаються
У Росії Міністерствам закордонних та внутрішніх справ доручили важливу місію. Ті повинні повернути додому пів мільйона емігрантів. Для цього навіть створять тимчасові виїзні групи.
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Розмальована ракета
Ракету-носій "Союз" розфарбували елементами хохломського розпису. Це зробили на честь ювілею Нижнього Новгорода. Розписувати ракети раніше запропонував глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 13 жовтня: дивіться відео