Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 11 жовтня – дізнайтеся в програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Роскосмос розгнівався на Ілона Маска через спутник Starlink

Вкрадена вакцина

Російські шпигуни можливо вкрали формулу AstraZeneca й використали її для створення вакцини "Супутник". Таку інформацію повідомили британські спецслужби.

Американський ведмідь

Офіційний акаунт Росії в твітері виклав колаж президента Володимира Путіна з американським ведмедем. Однак користувачі помітили, що тварина не має жодного стосунку до Росії.

З'ясували, що це бурий ведмідь Аляски, а саме зображення з колажу взяли в Американському музеї природної історії в Нью-Йорку.

Посада для дочки

Дочка Рамзана Кадирова Айшат стала міністеркою культури Чечні. До того вона обіймала посаду заступниці міністра культури.

Крадіжка у дитячого психолога

Російські ЗМІ повідомили, що 3 американських морських піхотинці у Москві начебто вкрали рюкзак у дитячого психолога. Міністерство закордонних справ Росії вимагає розслідувати це й зняти недоторканість з військових.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 8 жовтня: дивіться відео