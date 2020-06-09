В выпуске программы "Вести Кремля" за 9 июня – Михаил Пореченков мог стать символом подъема империи с колен, но почему-то выходят только кисломолочные продукты. Компания Danone снова сотрудничает с российским актером, обстреливавшем украинских военных. Российский канал "Первый" показал кадры беспорядков в США вместо титров фильма "Брат-2" под песню "Гудбай, Америка".

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Белый – это элегантность.