У випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 червня – Михайло Пореченков міг стати символом підіймання імперії з колін, але чомусь виходять тільки кисломолочні продукти. Компанія Danone знову співпрацює з російським актором, який обстрілював українських військових. Російський канал "Перший" показав кадри заворушень в США замість титрів фільму "Брат-2" під пісню "Гудбай, Америка".

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Білий – це елегантність.