О других событиях, произошедших в России по состоянию на 8 сентября – в программе.
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Глава "Роскосмоса" пригласил Илона Маска к себе домой. Дмитрий Рогозин хочет поговорить с главой SpaceX о космосе и внеземной жизни. "Я уже поставил разогревать чайник", – написал в своем твиттере российский чиновник.
Кадыров ищет лучшего художника
В Чечне объявили конкурс на лучший рисунок семьи Рамзана Кадырова. Лучшие художники получат по 500 тысяч рублей.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 8 сентября: смотрите видео