Про інші події, які відбулися в Росії станом на 8 вересня – у програмі.
До теми Стан середньої важкості: пропагандист Кисельов заразився коронавірусом
Рогозін запросив Маска до себе додому
Глава "Роскосмосу" запросив Ілона Маска до себе додому. Дмитро Рогозін хоче поговорити з очільником SpaceX про космос і позаземне життя. "Я вже поставив розігрівати чайник", – написав у своєму твітері російський посадовець.
Кадиров шукає найкращого художника
У Чечні оголосили конкурс на найкращий малюнок сім'ї Рамзана Кадирова. Найкращі художники отримають по 500 тисяч рублів.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 8 вересня: дивіться відео