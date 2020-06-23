В выпуске программы "Вести Кремля" за 23 июня – Пыня подумал и решил и превзойти Брежнева. И теперь Путин – публицист, и тоже пишет о Второй мировой. Хотя тоталитарная машина в центре Европы – это не такое и большое приобретение для мировой культуры, однако ее руководитель – бацька Лукашенко – обижается уже как настоящий художник.

Также в программе "Вести Кремля" на 24 канале: Заявления Кирилла. Одинокий парад. Путинские ордена и медали.