Вести Кремля: Путин играет в цивилизацию. "Роскос" замахнулся на Луну
В выпуске программы "Вести Кремля" за 19 мая – с давних времен русские философы пытались доказать себе и всему миру, что Россия – это уникальное государство. Кабаев еще в 2019 году отметил: РФ – мегацивилизация, а вот Соловьев дал это только на прошлых выходных. Русские всегда стараются обогнать США. Поэтому когда Трамп захотел добывать полезные ископаемые на Луне, в "Роскосмосе" знатно бомбануло.
Также в выпуске программы "Вести Кремля" на 24 канале:
Кадыров взялся за чеченских врачей.
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