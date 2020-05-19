Вести Кремля: Путин играет в цивилизацию. "Роскос" замахнулся на Луну

В выпуске программы "Вести Кремля" за 19 мая – с давних времен русские философы пытались доказать себе и всему миру, что Россия – это уникальное государство. Кабаев еще в 2019 году отметил: РФ – мегацивилизация, а вот Соловьев дал это только на прошлых выходных. Русские всегда стараются обогнать США. Поэтому когда Трамп захотел добывать полезные ископаемые на Луне, в "Роскосмосе" знатно бомбануло.

Также в выпуске программы "Вести Кремля" на 24 канале: Кадыров взялся за чеченских врачей.