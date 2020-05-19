Вєсті Кремля: Путін грається в цивілізацію. "Роскос" замахнувся на Місяць

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 травня – з давніх часів російські філософи намагалися довести собі і всьому світу, що Росія – це унікальна держава. І Кабаєв ще у 2019 році наголосив: РФ – мегацивілізація, а от Соловйов дав це лише на минулих вихідних. Росіяни завжди намагаються обігнати США. Тому коли Трамп захотів видобувати корисні копалини на Місяці, в "Роскосмосі" знатно бомбануло.

Також у випуску програми "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Кадиров взявся за чеченських лікарів.