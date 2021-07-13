Вести Кремля: Путин нашел себе жертву для возвеличивания

Замглавы администрации Владимира Путина Сергей Кириенко показал прием айкидо на одной из лекций в Крыму. Он демонстрировал приемы, вызвав к себе добровольца.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на понедельник, 13 июля – в программе.

Интересно Вести Кремля: совсем не простой парень Серега оценил руку Лукашенко

Джеки Чан хочет в Компартию

Гонконгский актер Джеки Чан, прославившийся на весь мир, теперь хочет стать политиком. Он увлекается Коммунистической партией Китая и хочет вступить в нее.

Статья Путина об Украине

Владимир Путин написал долгообещанную россиянам статью об Украине. В ней он заявил, что украинцы и русские – это один народ. В Украине, конечно, раскритиковали работу главы Кремля. Однако нардепу Евгению Шевченко статья понравилась.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 13 июля 2021 года: смотрите видео​