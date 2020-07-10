В выпуске программы "Вести Кремля" за 10 июля – выборы в России после голосования теперь будут проводить немного по-другому, а эпоху впоследствии назовут Володимирианской. Кадыров приказал чиновникам и бюджетникам писать больше положительного о Чечне. Только такой глубоко закомплексованный человек как Кадыров не может спать из-за обиды и есть, пока не услышит хотя бы одного хорошего отзыва о себе

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Супер-дупер ракета.