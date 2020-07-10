У випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 липня – вибори на Росії після голосування тепер проводитимуть трохи по-іншому, а епоху згодом назвуть Володимиріанською. Кадиров наказав чиновникам і бюджетникам писати більше позитивного про Чечню. Лише така глибоко закомплексована людина як Кадиров не може спати через образи і їсти, поки не почує бодай одного хорошого відгуку про себе протягом доби.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Супер-дупер ракета.