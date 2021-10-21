О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 21 октября – узнайте в программе.
Интересно Вести Кремля: географические знания Шойгу
Актриса в тюрьме из-за пародии на полицию
Актрису из Уссурийска приговорили к трем месяцам колонии. На шоу Виталия Наливкина она пародировала представителя российского МВД. Чтобы найти причину посадить актрису, российские власти нашли дело за 2017 год.
Контрабанда икры с Камчатки
С Камчатки ежегодно контрабандой вывозят 500 тонн красной икры. Чтобы получить такое количество икры, браконьеры убивают около 15 тонн рыбы. Таким образом Россия теряет более 15 миллиардов рублей.
Оскорбление верующих из-за фото
В России против блогера и его девушки открыли криминальное дело об оскорблении верующих из-за фото с интимным подтекстом, которое пара сделала перед храмом. Теперь им грозит до года лишения свободы.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 21 октября: смотрите видео