О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 21 октября – узнайте в программе.

Интересно Вести Кремля: географические знания Шойгу

Актриса в тюрьме из-за пародии на полицию

Актрису из Уссурийска приговорили к трем месяцам колонии. На шоу Виталия Наливкина она пародировала представителя российского МВД. Чтобы найти причину посадить актрису, российские власти нашли дело за 2017 год.

Контрабанда икры с Камчатки

С Камчатки ежегодно контрабандой вывозят 500 тонн красной икры. Чтобы получить такое количество икры, браконьеры убивают около 15 тонн рыбы. Таким образом Россия теряет более 15 миллиардов рублей.

Оскорбление верующих из-за фото

В России против блогера и его девушки открыли криминальное дело об оскорблении верующих из-за фото с интимным подтекстом, которое пара сделала перед храмом. Теперь им грозит до года лишения свободы.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 21 октября: смотрите видео